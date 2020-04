Palermo, Mirri: "Pronti a tornare in campo. Ripescaggio in B? Così si illudono i tifosi"

Dario Mirri, presidente del Palermo, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di TRM all’interno della trasmissione “Zona Vostra”: “Il ritorno in campo? Sia io che i giocatori siamo pronti a tornare in campo. Si stanno allenando singolarmente ogni giorni nell’attesa del ritorno in campo. I campionati? Ho chiesto a Gravina di tenere conto del giudizio del campo, per evitare ricorsi o scontentezze. Annullare la stagione? Annullare sarebbe una presa in giro, un insulto per tutti soprattutto per i tifosi. Le voci su un ripescaggio in B del Palermo? Non vedo le possibilità, se dicessi qualcosa di diverso illuderei i tifosi del Palermo”