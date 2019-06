Aguero: "Brasile-Argentina genera sempre molte aspettative"

© foto di Imago/Image Sport

Sergio Agüero, attaccante dell'Argentina ha parlato dopo la vittoria contro il Venezuela, che porterò così la sua nazionale alla sfida in semifinale di Copa America contro il Brasile: "Cercheremo di lottare come abbiamo fatto sempre fatto per la nostra maglia. Un Brasile-Argentina non si gioca ogni giorno e meno in un torneo come la Copa America. Questo genera molte aspettative nel mondo del calcio".