Argentina, prima da titolare per Dybala: subito in gol contro il Cile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' in corso Argentina-Cile, finalina per il terzo e il quarto posto di Copa America. La squadra di Scaloni è già in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Aguero e Paulo Dybala, alla prima da titolare in tutta la competizione e subito in gol. Il giocatore della Juventus, schierato al fianco di Messi ed El Khun nel tridente, ha sfruttato l'assist di Lo Celso e dopo un controllo di tacco si è involato verso la porta e ha superato il portiere con un pallonetto. Gol splendido per la Joya, il primo ufficiale con l'Argentina dopo quello firmato nell'amichevole contro Singapore.