Reti bianche nel Superclasico giocato al "Monumental" fra River Plate e Boca Juniors. 0-0 il risultato finale e come al solito tanto agonismo. Buona la prestazione di Daniele De Rossi, in campo per 69', prima di essere sostituito da Reynoso. Migliore in campo il portiere del Boca, Andrada, decisivo in più di un'occasione.