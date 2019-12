Il River Plate cade al "Monumental" contro il San Lorenzo nel 15° turno del campionato argentino. La squadra di Marcelo Gallardo chiude la partita in nove uomini per le espulsioni di Palacios e De la Cruz. In classifica c'è un trio di testa composto da Boca Juniors, Argentinos e Lanus a 29 punti, segue il River a 27.