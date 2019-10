Boca Juniors, idillio già finito: possibile addio anticipato per De Rossi

Potrebbe essere già finita l’avventura di Daniele De Rossi al Boca Juniors. Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, infatti, l’idillio tra l’ex capitano della Roma e il club sarebbe già terminato.

Dietro alla possibile separazione ci sarebbero da un lato i continui problemi fisici del centrocampista, dall’altro le imminenti elezioni societarie. Se nelle elezioni non venissero infatti confermati il presidente Angelici e l’attuale apparato dirigenti (su tutti il ds Burdisso), De Rossi potrebbe fare le valigie in anticipo indipendentemente dal contratto firmato con gli xeneizes fino a metà 2020.

De Rossi fin qui ha totalizzato solo 336’ di gioco. La Nacion parla di un’operazione importante a livello di immagine, ma non altrettanto a livello sportivo. Per questo Infobae non ha dubbi: l’addio anticipato è possibile.