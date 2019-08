Non si placa la De Rossi-mania in Argentina. Dopo l'esordio in coppa nazionale (con gol) e quello in campionato (con vittoria), per il centrocampista è la volta questa notte (ore 00.15 italiane) di esordire in Copa Libertadores. Si gioca LDU Quito-Boca Juniors, andata dei quarti di finale. Olé elogia l'italiano: "De Rossi si è mostrato serio, umile e con una grande padronanza della lingua".