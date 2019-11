© foto di Imago/Image Sport

Calcio spettacolo nel derby carioca fra Flamengo e Vasco: al Maracana finisce 4-4 e a sorpresa non segna Gabriel Barbosa mentre si mette in evidenza Bruno Henrique, autore di una doppietta. Flamengo che è saldo al comando con 11 punti di vantaggio sul Palmeiras, ma con una partita in più.