Brasile, Dani Alves: "Il futuro? Ora penso solo alla Seleçao"

Fonte: dall'inviato Tancredi Palmeri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore brasiliano Dani Alves ha parlato dal ritiro della Nazionale del suo futuro: "Non è il momento di parlare del mio futuro, siamo alla vigilia di una finale di una competizione molto importante - dichiara il terzino di esperienza internazionale -. Abbiamo lavorato duramente per arrivare sin qui: come potrei pensare in questo momento al mio prossimo club?. In questo momento sono un dipendente della Seleçao e cercherò di dare tutto quello che ho per difendere questi colori".