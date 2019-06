Brasile, infortunio per Arthur: Coppa America in dubbio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arthur potrebbe saltare la Coppa America, anche se c'è cauto ottimismo sulle condizioni del centrocampista del Barcellona. Il colpo subito in amichevole contro l'Honduras ha costretto il giocatore ad uscire dal campo con l'aiuto dello staff medico. Attualmente, come riporta Marca, il calciatore sudamericano non sente dolore, ma nei prossimi giorni ci saranno degli ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio e l'eventuale presenza nella competizione.