Brasile, polemica per la convocazione di Neymar: i tifosi vogliono Gabigol

Il ct del Brasile Tite ha diramato i convocati per le due amichevoli di settembre contro Perù e Colombia, ma i tifosi brasiliani non hanno accettato la chiamata di Neymar. Un calciatore che non gioca da molto e con un futuro ancora incerto non può, come specificato dai supporter verdeoro, giocare in nazionale. In molti vogliono Gabigol, che ha disputato più gare rispetto all’attaccante del Paris Saint-Germain. Il Professore, nonostante la vittoria della Copa America, ha già ricevuto le prime critiche.