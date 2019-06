Brasile, Thiago Silva: "Messi il miglior giocatore della storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra pochi giorni Brasile e Argentina si sfideranno nella semifinale di Copa America ma il capitano dei verdeoro Thiago Silva ha dispensato ottime parole per Leo Messi, grande avversario che affronterà faccia a faccia martedì notte: "È il migliore giocatore che io abbia mai visto giocare. Non ho visto Pele, Zico, Maradona, giocatori di cui si parla molto. Ho visto Ronaldo, Adriano, ho giocato con Seedorf ma lui non ha eguali. Per quanto lo studi, non capirai mai le qualità che ha o la differenza che può fare", ha detto il difensore del PSG.