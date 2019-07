Brasile, Tite: "Possiamo scegliere la nostra parte nella storia"

Fonte: dal nostro inviato Tancredi Palmeri

Tempo di conferenza stampa di vigilia della finale di Coppa America contro il Perù (si gioca questa sera, ore 22 italiane, ndr) per Tite, selezionatore del Brasile. Queste le sue dichiarazioni: "Non vi dirò chi gioca terzino sinistro domani, lasciate perdere certe domande - ha esordito il ct verde-oro, prima di proseguire - Dobbiamo prepararci per tutte le situazioni che ci presenterà la partita. Inutile nasconderci, giocare bene è la priorità. Può andare bene o male, ma devi riuscire ad arrivare all'eccellenza nella creazione del gioco. Viviamo in un paese molto passionale, si passa da un estremo all'altro nel corso di poco tempo. Ma il nostro lavoro non può essere così... 7-1, il Maracanazo, campioni nel 2002 in Germania, sconfitti dal Belgio... Possiamo scegliere da quale parte della storia vogliamo stare. L'assenza di Neymar la possiamo sostituire con la presenza di Neres".

Rispondendo infine ad una domanda su eventuali spettri, o comunque timori, nel giocare una finale al Maracana, ha concluso: "Penso solamente alla partita, e al fatto che potremo giocare in uno dei più grandi templi del calcio mondiale. Il nervosismo c'è, ma è normale che sia così. La Copa America è una competizione importante, ovviamente, ma nulla di paragonabile alla Coppa del Mondo".