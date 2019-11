© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Globo Esporte Bruno Peres ha rescisso il proprio contratto con lo Sport Recife, squadra in cui era arrivato solamente 47 giorni fa: in questo lasso di tempo, il terzino brasiliano ha calcato il campo solamente per 14 minuti. Adesso Bruno Peres torna al San Paolo, squadra in cui militerà fino a gennaio, quando terminerà ufficialmente il suo prestito e farà ritorno a Roma.