Cile, Mena, Aranguiz e Pardo al fianco del popolo. Citando Allende

In un momento di grave crisi interna – con il governo del Cile che ha istituito il coprifuoco a seguito delle proteste di ampie fette della popolazione per l’aumento dei prezzi – molti calciatori cileni hanno lanciato messaggi via social affinché il governo ascolti le legittime richieste del popolo e si possa superare questo momento di crisi. Dopo Arturo Vidal e Gary Medel (ma anche Claudio Bravo, Mauricio Pinilla e Christiane Endler) che chiedevano anche ai manifestanti di sospendere le violenze senza però sbilanciarsi troppo sulle ragioni della popolazione altri calciatori si sono uniti alla protesta usando toni più accesi e duri contro il governo di Sebastián Piñera.

Il difensore del Racing Avellaneda e del Cile Eugenio Mena per esempio ha deciso, nelle sue stories di Instagram, di citare l’ex presidente Salvador Allende deposto nel 1973 dal colpo di stato di Augusto Pinochet. “Ti faranno credere che non hai ragione, difenditi”, è la citazione scelta dal difensore. Il centrocampista della nazionale e del Bayer Leverkusen Charles Aranguiz invece sempre su instagram condivide la foto di uno striscione in cui si denuncia come la dittatura di Pinochet non sia in fondo mai finita, mentre la calciatrice Daniele Pardo rievoca, senza citarlo, il terrore vissuto negli anni della dittatura: “Mi fa male all’anima pensare al Cile, ho il cuore spezzato nel vedere e conoscere quel terrore che il mio paese sta producendo e che è lo stesso di molti anni fa. - continua Pardo – Noi proviamo a dare un po' di gioia, ma sappiamo che niente allevierà questa sensazione di desolazione”.