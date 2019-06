Copa America, Bolivia-Venezuela: le formazioni ufficiali: Rincon titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 21, ora italiana, andrà in scena l'ultima giornata del Girone A di Copa America con Bolivia-Venezuela e Perù-Brasile. Il Bolivia scenderà in campo con un 4-2-3-1 e Marcelo Moreno come unica punta, risponde invece il Venezuela con un 4-1-4-1 con Rincon a centrocampo e Rondon unica punta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Bolivia (4-2-3-1): Lampe; D. Bejerano, Luis Haquin, Jusino, M. Bejerano; Arano, Justiniano; Saucedo, R. Vaca, L. Vaca; Marcelo Moreno.

Venezuela (4-1-4-1): Farinez, Rosales, Hernandez, Chancellor, Del Pino; Moreno; Salvarino, Anor, Rincon, Machis; Rondon.