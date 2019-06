Copa America, Brasile multato per i cori omofobi contro Lampe

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Conmebol ha annunciato una multa inflitta al Brasile di 15.000 dollari, dopo i cori omofobi nei confronti del portiere boliviano Carlos Lampe. Il regolamento interno della Federazione, come riportato da L'Equipe, prevede la responsabilità oggettiva della nazionale in questione per il comportamento dei propri tifosi.