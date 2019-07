Copa America, le formazioni ufficiali della finale Brasile-Perù

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 22 andrà in scena la finale di Copa America tra Brasile e Perù. La squadra di Tite scenderà in campo con un 4-2-3-1 e Gabriel Jesus, Coutinho ed Everton alle spalle di Roberto Firmino unica punta. Lo juventino Alex Sandro sarà titolare in difesa. Nel Perù spazio a Carrillo, Cueva, Flores alle spalle di Guerrero in un modulo speculare.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Alves, Silva, Marquinhos, Sandro; Arthur, Casemiro; Everton, Jesus, Coutinho; Firmino.

PERU' (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero.