Sarà Central Cordoba-River Plate la finale di Copa Argentina. Si gioca questa notte (ore 1.00 italiane) a Mendoza con la squadra di Marcelo Gallardo grande favorita per la vittoria finale. In caso di successo sarebbero tre i titoli complessivi nel torneo, agguantando il Boca Juniors.

Copa Argentina nata nel 2011 proprio per il River Plate. I Millionarios erano clamorosamente retrocessi in Segunda Division e il presidente Julio Grondona decise di istituire il torneo proprio per dare la possibilità al glorioso club di misurarsi con le squadre più importanti del Paese.