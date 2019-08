Una prima in Libertadores passata in panchina per Daniele De Rossi. L'ex bandiera della Roma ha visto i suoi compagni del Boca Juniors vincere l'andata dei quarti di finale per 3-0 in Ecuador, sul campo dell'LDU Quito grazie alle reti Abila, Reynoso e un'autorete di Caicedo. Nella notte si è giocata anche Flamengo-Internacional, terminata 2-0 grazie alla doppietta di Bruno Henrique.