Intervistato da Fox Sports, Daniele De Rossi ha parlato dei suoi giocatori preferiti: "Ho un gruppo "WhatsApp con due amici nel quale parliamo solo di calcio. Anzi, solo di centrocampisti. La foto profilo del gruppo è Riquelme. So tutto di lui. È un giocatore differente da quelli del calcio d'oggi e come centrocampista posso solo ammirarlo anche se giochiamo in modo diverso. Solo un giocatore aveva più qualità di lui a centrocampo: Iniesta. Credo che sia il centrocampista più forte e completo del mondo se non della storia".