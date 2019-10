Il Gimnasia La Plata è impegnato a Rosario per la sfida di campionato contro il Newell's Old Boys. E la squadra di casa ha riservato un trattamento speciale per Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro non si è seduto su una panchina, bensì su un trono, come si conviene a un re. Griffata "D10S". All'ingresso in campo i tifosi di casa hanno issato una gigantografia dello stesso Maradona con la maglia del Newell's, rimembrando la stagione 1993-94. E uno striscione: "Il più grande ha scelto il più popolare", sempre in riferimento all'esperienza di 26 anni fa. Il club gli ha donato un quadro con la sua immagine legata allo stemma proprio del Newell's. Già nella giornata di ieri a Rosario si è assistito al delirio per l'arrivo del più grande giocatore di tutti i tempi, sin dal suo atterraggio in aeroporto, fino all'arrivo in hotel dove in tantissimi hanno inneggiato: "Diego, Diego" con lo stesso Maradona che dal balcone ha ringraziato commosso.

Ed eccolo il bagno di folla‼️

I suoi trascorsi nel Nob conteranno, senza dubbio, ma dovunque vada nel Paese Diego è visto come colui che diede gioie infinite al popolo argentino. L’amore si rafforza di settimana in settimana, e a lui sembra non dispiacere.pic.twitter.com/Cy4qb54NWF — Calcio Argentino™ (@CalcioArg) October 29, 2019