Dybala-De Paul in, Icardi out: dall'Argentina le indiscrezioni sui convocati

Paulo Dybala, Rodrigo De Paul e Ramiro Funes Mori sono certi della convocazione per la Copa America, Mauro Icardi resta invece fuori dai 23 del ct Lionel Scaloni. E' questa l'indiscrezione diffusa dal portale TyC Sports in merito ai calciatori che saranno impegnati con l'Argentina per la competizione in programma nelle prossime settimane in Brasile. Entrato nella lista dei 40 pre-convocati, dunque, l'attaccante dell'Inter sembra essere destinato a guardare l'albiceleste da casa per la competizione continentale. Nessuna brutta sorpresa, invece, per i calciatori di Juventus e Udinese.