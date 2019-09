© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jurgen Klinsmann, ex attaccante di Bayern Monaco e Inter fra le altre, potrebbe ripartire dopo uno stop di oltre due anni dalla panchina di un’altra nazionale. Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport il tedesco – ex ct di Germania e USA – potrebbe infatti guidare l’Ecuador nelle qualificazioni alla prossima coppa del Mondo. Una notizia che ha già fatto il giro dei quotidiani on line del paese sudamericano senza trovare smentite.