© foto di Imago/Image Sport

Dopo la conquista della Copa Libertadores, il Flamengo continua a sognare in grande e per il suo attacco starebbe sognando di portare in Brasile Diego Costa (31). Mundo Deportivo informa che l'affare sarebbe già a buon punto e si potrebbe chiudere per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Ovviamente il problema sarebbe convincere l'attaccante dell'Atletico Madrid, anche in virtù del lauto ingaggio percepito in Spagna, pari a 8 milioni di euro a stagione.