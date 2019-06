L'ex ct Leao: "L'assenza di Neymar è positiva per il Brasile"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ex ct del Brasile Emerson Leao, intervistato da TV Gazeta, ha parlato così del forfait obbligatorio di Neymar in questa Copa América: "L'assenza di Neymar si sta rivelando positiva per il Brasile. Tutta la squadra prima aveva l'obbligo di cercarlo in campo e passargli la palla. Ora non è più così, i calciatori del Brasile hanno molta più libertà di movimento e la Nazionale ne risente in maniera positiva".