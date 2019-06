Le pagelle del Paraguay - Bene Gonzalez, in ombra Perez

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Fernandez 6 - Poco può sulle reti avversarie, bene in almeno due circostanze.

Valdez 5.5 - In questa circostanza non convince. Non sempre è cauto negli interventi.

Balbuena 5.5 - Più di una sbavatura in difesa. Non è concentrato nei momenti chiave.

Junior Alonso 6 - Non è sempre preciso nelle chiusure.

Arzamendia 6 - Nel primo tempo spinge con continuità anche se è da rivedere in difesa. Cala alla distanza, ma è un profilo da seguire.

Ortiz 6 - Prestazione giudiziosa in mezzo al campo. Corre fino alla fine, ma non basta per la vittoria.

Rojas 6 - Tiene botta al centrocampo avversario. Lotta con ardore e per poco non riusciva ad evitare il gol, ma ha la peggio e deve uscire. (dal 79' Sanchez s.v. )

Perez 5 - Inizio promettente, poi va a sprazzi, si fa ammonire e si innervosisce. (dal 46' Gonzalez 6.5 - Trova una rete splendida dai 30 metri, ma non basta per la vittoria.)

Dominguez 5.5 - Sulla fascia spinge appena può, luci e ombre. Combattivo e generoso finché rimane in campo. (dall'83' Iturbe s.v. - )

Almiron 5.5 - Uno dei più attesi, combina poco. Molto fumo e poco arrosto.

Cardozo 6.5 - Prestazione generosa, una rete su rigore, una annullata dal Var. Fa il suo in modo egregio.