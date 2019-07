Le pagelle dell'Argentina - Dybala incanta, Messi termina con un rosso

Risultato finale: Argentina-Cile 2-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Armani 6 - Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa, nulla può sul rigore trasformato da Vidal.

Foyth 6 - Scende poco sulla corsia di destra ma riesce a chiudere tutti i varchi dalla sua parte.

Pezzella 6 - Non sempre pulito in certe situazioni di gioco ma alla fine non corre nessun rischio specifico.

Otamendi 6,5 - Svetta di testa su ogni pallone, chiudendo la diagonale sempre al momento giusto e senza badare al sodo in determinati frangenti.

Tagliafico 6 - Con Junior Fernandes ha più da fare ma alla fine riesce a controllare bene l’avversario.

Lo Celso 6 - Mette sempre qualità nelle giocate, perfetto l’assist per il 2-0 realizzato da Dybala. Ingenuo quando invece provoca il rigore su Aranguiz (Dal 90’ Funes Mori sv).

Paredes 6,5 - Tocca tantissimi palloni in mezzo al campo, non si estranea dalla lotta mettendoci tanta “garra”.

De Paul 6,5 - Giocate molto belle per il giocatore dell’Udinese, cerca sempre la giocata con il compagno più vicino.

Messi 6 - Colpo di genio assoluto quando manda in porta Aguero battendo rapidamente un calcio di punizione. Coinvolto nell’episodio con Medel, la sua espulsione provoca proteste vistose dei suoi compagni di squadra. Come detto per l'ex Inter, anche in questa occasione un giallo era forse la soluzione migliore.

Dybala 7 - Fa il Messi della situazione. Regala giocate sopraffine e realizza il raddoppio con un’azione in velocità straordinaria (Dal 69’ Di Maria 6 - Entra bene in partita servendo due palloni che però Aguero non sfrutta).

Aguero 6,5 - Letale quando sfrutta l’assist al bacio di Messi sbloccando il punteggio dopo appena 13 minuti. Si divora però la palla del 3-1 in due occasioni (Dall’82’ Suarez sv).