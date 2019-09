Totale fake news. Mino Raiola, attraverso il suo profilo twitter, ha etichettato così le notizie rimbalzate quest'oggi dall'Argentina relative a un possibile trasferimento al Boca Juniors di Zlatan Ibrahimovic. "Mai offerto Ibra al Boca, né a nessun altro", ha scritto.

I have never offered Ibrahimovic to Boca Juniors or to anybody else. Total #fakenews

— Mino Raiola (@MinoRaiola) September 25, 2019