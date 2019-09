© foto di Federico De Luca

Non proseguirà in Brasile la carriera di Fredy Guarin, ex centrocampista dell'Inter che in estate è finito nel mirino del Brescia. Attualmente svincolato, il calciatore colombiano è stato a un passo dal Flamengo, ma la trattativa è ufficialmente saltata. "Non arriveranno altri calciatori - ha dichiarato Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo -. "Era in vacanza dal 6 luglio e sarebbe servito troppo tempo prima di averlo a disposizione".