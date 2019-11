© foto di Imago/Image Sport

Oggi alle 18 a Riyad, l'Argentina ritrova Leo Messi dopo tre mesi di squalifica. L'avversario è il più affascinante possibile per l'albiceleste: il Brasile. Le due selezioni si erano affrontate quattro mesi fa in semifinale di Copa America, poi vinta dai verdeoro. Curiosità sulla formazione titolare di Scaloni dove c'è un posto per due in attacco, con Dybala e Lautaro Martinez a contendersi l'ultima maglia disponibile. Nel Brasile potrebbe fare il suo esordio il talento del Real Madrid Rodrygo, 18 anni.