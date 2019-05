San Paolo, Pato tranquillizza dopo la paura: "Sto bene, tornerò presto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Grazie a tutti per i messaggi. Grazie a Dio sto bene, tornerò presto". Pato tranquillizza così i suoi tifosi via Instagram. L'attaccante del San Paolo è infatti dovuto uscire dal campo alla mezz'ora della gara contro il Flamengo per una forte botta nella regione cervicale. Per qualche giorno indosserà un collare, ma la paura iniziale è passata.