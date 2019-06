TMW - Argentina, Messi: "Col Brasile vogliamo cambiare la storia"

Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'attaccante del Barcellona e della Nazionale argentina Lionel Messi, intervistato dall'inviato in Brasile di TMW nella zona mista del Maracanã, ha parlato così in vista della semifinale di Coppa America con la 'Verdeoro': "Ci aspetta una partita seria e difficile, il Brasile ha ottime individualità e per di più gioca in casa. Vogliamo cambiare la storia e i precedenti a noi sfavorevoli, sarà una gara equilibrata come tutte le altre di questa competizione".

Come arriva l'Argentina alla semifinale?

"Noi ci arriviamo bene, col Venezuela abbiamo iniziato molto bene, giocando un calcio propositivo. Il primo gol ci ha aiutati a mettere in discesa la partita, poi ci siamo difesi con concretezza. Il terreno di gioco anche in questo caso non aiutava di certo a far girare bene la palla, ma direi che abbiamo fatto un passo importante a livello collettivo".

Guarda in calce l'intervista completa di TMW