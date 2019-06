UFFICIALE: Uruguay, tegola Vecino. Copa America terminata per l'interista

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matia Vecino saluta la Copa America 2019. Infortunatosi all'esordio nel match vinto dal suo Uruguay per 4-0 contro l'Ecuador, il centrocampista dell'Inter - sostituito al 79' della sfida di Belo Horizonte - sarà costretto a saltare tutto il resto della competizione. Gli esami effettuati in giornata dallo staff della nazionale sudamericana hanno infatti appurato l'indisponibilità totale del giocatore in forza per il prossimo mese, a causa di un dolore alla coscia destra. Lo rivela la Federazione uruguaiana attraverso il proprio sito.