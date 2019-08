© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernando Gago, ex centrocampista tra le altre di Roma e Real Madrid, è tornato in campo. Una notizia che ha avuto ampio risalto nel calcio argentino, dato che il 33enne regista, oggi al Velez Sarsfield, è tornato a calcare il rettangolo verde da gioco a distanza di circa otto mesi (285 giorni) dal brutto infortunio subito nella finale dell'ultima Copa Libertadores contro il River Plate, quando vestiva la maglia del Boca. Al minuto 53 della sfida contro il Newell's Old Boys è subentrato, sulla situazione di parità, nella partita poi vinta 3-1 dai suoi.