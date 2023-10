ufficiale Racing Club, è addio con Fernando Gago. Al suo posto può arrivare Crespo

La sconfitta casalinga contro l'Independiente costa la panchina a Fernando Gago. Il Racing Club di Avellaneda ha deciso di separarsi dall'ex centrocampista: "Il Racing Club ringrazia Fernando Gago per il suo tempo trascorso come allenatore della squadra professionistica, la sua dedizione, impegno, capacità di lavoro durante i due anni della sua gestione con risultati sportivi e il consolidamento di un progetto globale con la promozione dei calciatori delle giovanili. Allo stesso tempo gli augura il massimo successo per il prosieguo della carriera".

Gago avrebbe avuto un alterco con alcuni tifosi e per questo avrebbe maturato la decisione di dimettersi. Per la sua sostituzione si fanno i nomi di Hernan Crespo e Guillermo Barros Schelotto.