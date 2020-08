...con Andrea D’Amico

“Un po’ Eto’o e un po’ Drogba: Napoli, ti presento Osimhen. Ci saranno altri colpi come lui. Criscito-Fiorentina? Ancora è presto... Consigli piace a tanti, parleremo con il Sassuolo”

Victor Osimhen al Napoli. Una delle principali operazioni di questo calciomercato, economicamente la più importante per gli azzurri, porta la firma di Andrea D’Amico. “È stata un’operazione complessa, il giocatore aveva piacere di concluderla, così come le due società. Dopo una montagna di carte è arrivata la fumata bianca”, dice D’Amico a TuttoMercatoWeb.

La trattativa ha subito dei rallentamenti prima della fumata bianca?

“Ogni trattativa ha dei momenti più o meno critici. Ma c’è sempre stato ottimismo tra le parti. È un giocatore giovane e bravo, chiaro che ci siano stati degli interessamenti. Se dai tempo agli altri di riflettere su quello che stai facendo è normale che ci siano delle intromissioni”.

Che giocatore è Osimhen?

“È forte fisicamente, ha la forza di Drogba e la velocità di Eto’o. Anche se mi rendo conto che possa sembrare esagerato con questi paragoni, ma poi parlerà il campo”.

Ci saranno altre operazioni di questo spessore?

“Non lo escludo. Pensavo che fosse un mercato più condizionato dalla contingenza economica del Covid e invece non mi sento di escludere che possano esserci grandi operazioni”.

Intanto c’è stato un valzer di ds. Dal Genoa al Parma. In attesa della Roma.

“Alcuni cambi sono figli del cambio di proprietà. Magari Preziosi non era contento dell’annata, mentre il Parma sta cambiando proprietà. A Roma invece mi sembra che la situazione sia particolare. Sono contento anche per l’approdo di Perinetti a Brescia”.

Criscito-Fiorentina, l’affare può tornare di moda dopo i contatti di gennaio?

“È ancora presto, è il capitano del Genoa ed è molto legato ai colori rossoblù”.

Consigli può andare alla Lazio? O rinnoverà con il Sassuolo?

“Ci sono stati tanti interessamenti. È un portiere di grande valore, uno dei migliori nel ruolo in Italia. È appena finita la stagione, ci troveremo con Carnevali nei prossimi giorni e vedremo”l

Intanto l’Atalanta ha blindato Okoli.

“Insieme a Fagioli è uno dei giovani più interessanti. E ha diverse richieste anche Pietro Beruatto della Juventus”.

C’è anche un colpo in B che porta la sua firma. Meggiorini al Vicenza.

“Di Carlo lo ha voluto fortemente, lo considerano un giocatore fondamentale per il loro attacco. Chiusa la parentesi con il Chievo, con cui non voglio fare alcuna polemica, Riccardo ha sposato un nuovo progetto”.