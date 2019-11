...con D’Amico

A tu per tu ...con Novellino 02.11 - “Cairo non è una persona che dimentica cosa ha fatto Mazzarri e le difficoltà che ha avuto. Il presidente è una persona riconoscente”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore del Torino, Walter Novellino. Insomma, non si aspetta il cambio in panchina... “No. E contro la Juventus... 02.11 - “Cairo non è una persona che dimentica cosa ha fatto Mazzarri e le difficoltà che ha avuto. Il presidente è una persona riconoscente”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore del Torino, Walter Novellino. Insomma, non si aspetta il cambio in panchina... “No. E contro la Juventus... A tu per tu ...con Pellissier 01.11 - “Per noi è un periodo fortunato, però quella di stasera è la terza partita in cinque-sei giorni. Lo Spezia gioca a calcio, conosco benissimo l’allenatore e non sarà facile”. Così a TuttoMercatoWeb l'uomo mercato del Chievo Verona, che a breve sarà direttore sportivo, Sergio Pellissier.... A tu per tu ...con Antonelli 31.10 - "Il Milan? È un tasto dolente, gli addetti ai lavori sanno quanto affetto e stima ho nei confronti di Marco Giampaolo. Ci teneva a fare bene in un grande club. Ma purtroppo al Milan è arrivato nel momento peggiore... non c'erano i presupposti per assecondare il suo percorso di lavoro".... A tu per tu ...con Delneri 30.10 - "Il Genoa ha fatto una scelta ponderata, ha avuto tanti approcci con altri allenatori prima di scegliere Thiago Motta: vuol dire che la decisione è stata assolutamente voluta. Anche se Andreazzoli è un ottimo allenatore". Così a TuttoMercatoWeb Luigi Delneri. Motta ha fatto discutere... A tu per tu ...con Carrera 29.10 - La settimana delle occasioni mancate. Inter e Napoli non hanno approfittato del pareggio della Juventus contro il Lecce e hanno dovuto fare i conti con la voglia di salvezza di Parma e SPAL. "Il campionato è ancora lungo, il pareggio della Juve era un'occasione per l'Inter. Ma c'è... A tu per tu ...con Suazo 28.10 - "Ho voglia di rientrare, affrontare un'altra sfida e provare a dimostrare quello che ho imparato". David Suazo appese le scarpette al chiodo pensa da allenatore e parla a TuttoMercatoWeb. In attesa di rientrare in pista, da allenatore, dopo l'esonero di Brescia dello scorso anno. Cosa... A tu per tu ...con Caravello 27.10 - "Simone Inzaghi a rischio? Al di là di qualche incidente di percorso e alcuni difetti cronici non mi sembra che le colpe della Lazio possano ricadere sull'allenatore". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Danilo Caravello. Cosa non va alla Lazio? "Mi sembra che la squadra... A tu per tu ...con Marino 26.10 - "Thiago Motta mi incuriosisce, aspetto di vedergli mettere in pratica ciò che ha detto. È stato un grande calciatore, ha avuto allenatori di spessore. Può fare bene". Così a TuttoMercatoWeb Pasquale Marino sul nuovo allenatore rossoblù, Thiago Motta. Andreazzoli esonerato dal Genoa,... A tu per tu ...con Tesoro 25.10 - Settimana particolare per l'Ascoli. Dimissioni del presidente e tanta voglia di mettersi alle spalle un mini periodo difficile. "Questa è una piazza molto effervescente in ogni tipo di manifestazione. Una piazza molto legata alle sorti della squadra, che in questo momento riesce ad... A tu per tu ...con Moggi 24.10 - "La cosa importante sono i tre punti, che hanno portato alla sicurezza del superamento del girone. Non è stata una gran partita ma l'importante è vincere". Così a TuttoMercatoWeb sulla Juventus l'ex dg bianconero, Luciano Moggi. A trascinare la Juve ci ha pensato Dybala, che in...