20 luglio 1914, nasce la Selecao brasiliana che gioca la prima gara contro l'Exeter City

© foto di Sara Bittarelli

Il 20 luglio 1914 il Brasile disputa la prima partita della sua storia contro l'Exeter City, allo Estadio das Laranjeiras, impianto all'epoca della Fluminense. L'Exeter era partito per una tournèe in Sudamerica per finanziare il club. E dopo aver giocato una serie di partite in Argentina, il City giocò altre tre gare in Brasile: una di queste fu contro una selezione dei migliori calciatori di Rio e San Paolo. Quella partita - vinta due a zero dai sudamericani - verrà riconosciuta dalla Federazione brasiliana come la prima nella storia nazionale verdeoro. In pratica, segna la nascita della Selecao.