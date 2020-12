3 dicembre 1906, nasce il Football club Torino

Il 3 dicembre 1906 nella birreria Voigt di via Pietro Micca a Torino (oggi bar Norman) un gruppo di dissidenti della Juventus, guidati da Alfredo Dick dà vita a una fusione con l'Fc Torinese (che già 6 anni prima assorbì l'Internazionale Torino). Nacque così il Football Club Torino. Primo presidente Hans Schoenbrod, mentre le partite per i primi anni di disputeranno al velodromo Umberto I, stesso impianto che ospitò nel 1898 il primo campionato italiano di calcio. Venne immediatamente scelto il colore granata poiché Alfredo Dick era tifoso del Servette, squadra dal colore granata. C'è anche una seconda versione che porta alla scelta dei colori sociali, ossia che venne scelto il colore della Brigata Savoia che nel 1706, esattamente duecento anni prima, dopo la vittoriosa liberazione di Torino assediata dai francesi, aveva adottato un fazzoletto color sangue in onore del messaggero caduto per portare la notizia della vittoria.