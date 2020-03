Allarme Coronavirus, Salvai aderisce a #Distantimauniti: "Facciamolo per chi amiamo"

#DistantiMaUniti. È questa la campagna social a cui ha aderito anche il difensore della Juventus Women e dell'Italia femminile Cecilia Salvai che sul proprio profilo Instagram scrive: “Faccio fatica a trovare le parole per commentare questo momento. È difficile non cadere nelle ovvietà e nelle banalità. Mi sento solo di dire che ora la responsabilità è nelle mani di ciascuno di noi. Per il bene nostro, delle persone che amiamo, del prossimo. Dobbiamo rispettare le regole. Dobbiamo tutelarci. Dobbiamo essere uniti come non mai. E per farlo dobbiamo restare momentaneamente distanti. Per poter tornare ad abbracciarci il più in fretta possibile”.