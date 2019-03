© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Valentina Allegri ha portato fortuna alla Juventus di papà Max. La figlia dell'allenatore bianconero è stata al centro di uno 'scherzo' organizzato dal programma Le Iene, ritrovandosi a festeggiare in modo particolare la vittoria della Vecchia Signora per 3-0 contro l'Atletico Madrid in Champions League. "Io con un calciatore? No, mai. La loro carriera terminerebbe in un attimo. Se papà è geloso? Sì, ogni tanto mi manda dei messaggi con le foto che pubblico sui social. Chi è Griezmann? Non lo so, non ci capisco niente. Simeone? Lo conosco per il gestaccio. Penso lo abbia fatto per un eccesso di euforia. Papà non l'avrebbe mai fatto, è troppo composto, tranne quando getta a terra la giacca", le parole di Valentina Allegri.