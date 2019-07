Amichevoli squadre di club, le partite in programma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

11:00 Gornik Z. (Pol)-Seleccion AFE (Esp)

12:00 Dundee FC (Sco)-Scunthorpe (Eng)

12:00 Hobro (Den)-Fredericia (Den)

12:00 Shakhtar (Ukr)-Uerdingen (Ger)

12:00 Zaglebie (Pol)-Sparta Rotterdam (Ned)

13:00 Erfurt (Ger)-Hannover II (Ger)

13:00 Horsens (Den)-Aalborg (Den)

14:00 Kazan (Rus)-FC Tambov (Rus)

14:00 Monchengladbach II (Ger)-Kiel II (Ger)

15:00 Twente (Ned)-Al-Wahda (Uae)

15:00 Ufa (Rus)-Plzen (Cze)

16:00 Asko Kottmannsdorf (Aut)-AC Wolfsberger (Am) (Aut)

16:00 Austria Vienna (Aut)-Ostrava (Cze)

16:00 Kamaz (Rus)-FC Zvezda Perm (Rus)

16:00 Pogon Siedlce (Pol)-Suwalki (Pol)

16:30 Krasnodar (Rus)-Ural (Rus)

16:30 Xamax (Sui)-Lausanne Ouchy (Sui)

17:00 Jagiellonia (Pol)-Olympiakos (Gre)

17:00 Karpaty (Ukr)-Ahrobiznes Volochysk (Ukr)

17:00 Plock (Pol)-Ol. Grudziadz (Pol)

17:00 Rijeka (Cro)-Sochi (Rus)

17:00 Shakhtar (Ukr)-FC Copenhagen (Den)

17:00 Sparta Praga (Cze)-LASK Linz (Aut)

17:00 Termalica B-B. (Pol)-Wolfsburg II (Ger)

17:30 Beziers (Fra)-Nimes (Fra)

17:30 Din. Mosca (Rus)-Liberec (Cze)

17:30 Zapresic (Cro)-Akhmat Grozny (Rus)

18:00 Alemannia Haibach (Ger)-Darmstadt (Ger)

18:00 Aschaffenburg (Ger)-Colonia II (Ger)

18:00 Frechen (Ger)-Colonia (Ger)

18:00 Grazer (Aut)-Middlesbrough (Eng)

18:00 Győr (Hun)-Ujpest (Hun)

18:00 Innsbruck (Aut)-Dyn. Kyiv (Ukr)

18:00 Krasnodar 2 (Rus)-Haladas (Hun)

18:30 A. Klagenfurt (Aut)-AC Wolfsberger (Aut)

18:30 A. Salzburg (Aut)-Dortmund II (Ger)

18:30 Amstetten (Aut)-Neustadt (Aut)

18:30 ASK St.Valentin (Aut)-Vocklamarkt (Aut)

18:30 Bischofswerdaer (Ger)-Inter Leipzig (Ger)

18:30 Horn (Aut)-Wiener Linien (Aut)

18:30 Oberneuland (Ger)-Osnabruck (Ger)

18:30 Plauen (Ger)-Auerbach (Ger)

18:30 Ruzomberok (Svk)-Trinec (Cze)

18:30 St. Jakob/Ros (Aut)-TSV Grafenstein (Aut)

18:30 Venlo (Ned)-St. Truiden (Bel)

19:00 Backnang (Ger)-Stoccarda (Ger)

19:00 Bad Radkersburg (Aut)-Bad Gleichenberg (Aut)

19:00 Chiasso (Sui)-Lugano (Sui)

19:00 FC Emmen (Ned)-Zwolle (Ned)

19:00 Fleetwood (Eng)-Wrexham (Wal)

19:00 Freiburg D (Ger)-Sand D (Ger)

19:00 Groningen (Ned)-Ross County (Sco)

19:00 Heerenveen (Ned)-Meppen (Ger)

19:00 Kitzbuhel (Aut)-Saalfelden (Aut)

19:00 Leuven (Bel)-Kortrijk (Bel)

19:00 Margarethen (Aut)-Marchfeld (Aut)

19:15 FC Monheim (Ger)-Fortuna Colonia (Ger)

19:30 Admira II (Aut)-SV Oberwart (Aut)

20:00 Taffs Well (Wal)-Cardiff (Wal)

20:00 Truro (Eng)-Exeter (Eng)

20:30 Bowers & Pitsea (Eng)-Colchester (Eng)

20:30 Swindon S (Eng)-Swindon (Eng)

20:30 Vasas (Hun)-Dun. Streda (Svk)

20:45 Bracknell (Eng)-Wealdstone (Eng)

20:45 Brechin (Sco)-Dundee Utd (Sco)

20:45 Wimbledon (Eng)-Brentford (Eng)