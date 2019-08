© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del possibile approdo di Mauro Icardi al Napoli: "Il Napoli ha già un grandissimo centravanti, che è Arek Milik, che resta fra i migliori attaccanti d'Europa. Si tratta di un giocatore straordinario non solo per i numeri ma anche per le qualità tecniche. Quindi perché prendere un altro attaccante? Si parla di Icardi, io terrei Milik, come centravanti lo preferisco".