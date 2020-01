© foto di B. Rossi/TuttoAtalanta.com

Roberto Spagnolo, direttore operativo dell'Atalanta, ha parlato dei prossimi step in programma per la ristrutturazione dello stadio "Atleti Azzurri" di Bergamo. "In estate interverremo sulla Tribuna Ubi - spiega il dirigente orobico al Corriere di Bergamo - abbiamo definito la progettazione architettonica e stiamo procedendo spediti, dobbiamo ancora definire la parte strutturale e contiamo di terminare entro la fine di febbraio. Con la nuova Tribuna Ubi si potrà giocare le gare europee a Bergamo? In teoria è possibile giocare l'Europa League. Basterebbe mettere i seggiolini nel settore ospiti e si avrebbero i 4 settori a norma come richiesto dal regolamento, tenendo comunque chiusa la Curva Morosini. Per la Champions invece bisognerà andare ancora a giocare fuori città"