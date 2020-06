Bergessio: "Ero alla Samp e sarei dovuto andare in prestito alla Lazio ma lo scambio saltò"

Gonzalo Bergessio, attaccante argentino del Club Nacional in Uruguay, ha così parlato al quotidiano argentino Olè, ricordando alcuni momenti della sua avventura in Italia (tra Catania e Sampdoria) e un possibile trasferimento poi mai realizzato: "Quando ero alla Samp sarei dovuto andare in prestito alla Lazio, ma lo scambio saltò per via di un brasiliano (Ederson, ndr) che non voleva andare a Genova. Stavo già prendendo l'aereo quando mi dissero che non si sarebbe fatto più nulla perché quest'ultimo si era pentito. Sarebbe stato bello giocare alla Lazio, mi mancava qualcosa di importante in carriera".