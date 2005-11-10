Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Braglia: "Lazio, è incredibile come Gattuso abbia ricostruito lo spogliatoio"

TMW Radio
Daniele Petroselli
autore
Daniele Petroselli
Oggi alle 16:26Altre Notizie
20.10.2026 16:26Altre Notizie
Fonti preferite
Foto

A Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia, che è partito dall'errore di Martinez contro il Bologna: "E' un buon portiere, all'Inter ci sta bene nonostante l'opinione publica dica di no. Quello nell'ultima partita è un errore tecnico. I compagni non lo aiutano, lo ripeto. Sono errori che fanno spesso anche altri portieri. Spetta solo a Martinez confermare nel tempo la sua validità".

Lazio, quali i tre giocatori rivalutati da Gattuso?
"Per me questo momento della Lazio è dovuto al momento di tutti. Il grande lavoro Gattuso lo ha fatto con tutti. Era uno spogliatoio distrutto, non è stato facile, anche per via delle vicissitudini societarie. Il fatto che ci sia riuscito a ricostruire lo spogliatoio è incredibile. E la metto la Lazio nella lotta Scudetto, visto lo stato d'animo del gruppo. Poi il campionato è ancora lungo, ma ora dobbiamo metterla. E ci sta che con una partita a settimana possa dare fastidio alle altre".

Cosa chiederebbe a Lotito per una tregua?
"Un aumento di capitale".

Juve, per il futuro meglio Conte o Inzaghi?
"Io sceglierei Conte, deve vincere subito la Juve, non può aspettare. In prospettiva Inzaghi, ma la Juve deve vincere subito e serve un allenatore di spessore".

Articoli correlati

Immagine news 1
Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news 2
Braglia: "Milan, serve tempo ma Amorim trovi il modo di sfruttare chi ha"
Immagine news 3
Como, Braglia: "Con la Roma test per essere alla pari con le grandi"

Altre notizie Altre Notizie

Oggi
Immagine news 1
17:04 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioBertotto: "Udinese, ho visto giocatori abbattuti. Spero non si cambi guida"
Immagine news 2
16:49 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioLiverani: "La Juventus deve capire ancora che vestito mettere. E mancano campioni"
Immagine news 3
16:45 Altre Notizie
Nuovo inno del St.Pauli, tra i 4000 brani proposti c'è "Bella ciao"
Immagine news 4
16:43 Altre Notizie
Signori nuovo capo delegazione dellU20: "Tornare in azzurro è motivo d'orgoglio"
Immagine news 5
16:26 Altre NotizieTMW Radio
TMW RadioBraglia: "Lazio, è incredibile come Gattuso abbia ricostruito lo spogliatoio"
Immagine news 6
14:56 Altre Notizie
Guercino Cup, dal 3 al 6 giugno 2027 il prestigioso torneo U14 con Lazio, Pisa, Parma e tante altre
Immagine news 7
12:31 Altre Notizie
Il sindaco Lo Russo: "Per lo stadio Olimpico Torino siamo agli sgoccioli del tempo utile"
Immagine news 8
11:21 Altre Notizie
Conference League: il portoghese Nobre arbitra l'Atalanta in casa dell'Ajax
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Allenatore inadeguato a chi? Tre storie di riscatto nelle prime sette giornate di Serie A. Ma anche tre 'fine carriera' da salvare: le strane parabole dei tecnici di Serie A
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu: "C’è la sensazione che l’Inter abbia l’obbligo di vincere e gli altri no, non va bene"
Immagine top news n.1 Alisson sfida l'Inter col suo Shakhtar e punta Bastoni: "Voglio metterlo in difficoltà, a San Siro senza paura"
Immagine top news n.2 Fabiani: "Ai tifosi della Lazio chiedo una tregua. L'Olimpico vuoto non mi fa dormire"
Immagine top news n.3 Como, allenamento di vigilia prima dello United: perché era presente anche Pioli
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti non in discussione. Ma ipotesi Pioli traghettatore e per il futuro Inzaghi o Farioli
Immagine top news n.5 Inter, Roma, Napoli e Como: riprendiamoci la Champions
Immagine top news n.6 Serie A: i risultati della 7ª giornata, la classifica, il prossimo turno e i marcatori
Immagine top news n.7 Il Bodo a Napoli, primo dei due esami decisivi per Allegri. Va di nuovo ko Alisson Santos
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
Immagine news podcast n.2 Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
Immagine news podcast n.3 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
Immagine news podcast n.4 Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Bertotto: "Udinese, ho visto giocatori abbattuti. Spero non si cambi guida"
Immagine news Altre Notizie n.2 Liverani: "La Juventus deve capire ancora che vestito mettere. E mancano campioni"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Lazio, è incredibile come Gattuso abbia ricostruito lo spogliatoio"
Serie A
Immagine box news Serie A Calzona: "Con Yaya Touré filosofia diversa allo Slovan. Ma non può impensierire la Roma"
Immagine box news Serie A Serie A, i migliori 5 italiani dopo 7 giornate: Raimondo scala 4 posizioni e va al comando
Immagine box news Serie A Anche il Benfica sbaglia le cessioni. Ma il Monza ha pescato benissimo
Immagine box news Serie A Como, Fabregas: "Dobbiamo ricordarci dove eravamo 4 anni fa. Godiamocela con lo United"
Immagine box news Serie A Como, Ludi: "Bruno Fernandes per noi è sempre stato fuori dimensione, ci abbiamo scherzato"
Immagine box news Serie A Shitstorm su Lucca dopo un video satirico. Il comico Iodice si scusa: "Non spariamo sulla croce rossa"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, giudice sportivo: mano pesante per il tecnico della Carrarese. Un solo giocatore fermato
Immagine box news Serie B Sampdoria, chi rimane in corsa per la panchina blucerchiata? C'è la pista Mignani
Immagine box news Serie B Sampdoria, dalla risoluzione con la Cremonese allo staff: i problemi per Giampaolo
Immagine box news Serie B Sampdoria, frenata per Giampaolo: la panchina blucerchiata ancora senza un padrone
Immagine box news Serie B Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: Corradi esonerato dalla Sampdoria
Immagine box news Serie B Palermo, tegola Bani: il capitano dovrà operarsi dopo l'infortunio contro il Mantova
Serie C
Immagine box news Serie C Si conclude il match dell'8ª giornata di C tra Pineto e Reggiana: il risultato premia gli abruzzesi
Immagine box news Serie C Da Odogwu ad Artioli, passando per Vita e non solo: l'infermeria del Treviso è molto affollata
Immagine box news Serie C Renate in crisi, parla l'ex Foschi: "Dare la colpa solo all'allenatore mi sembra eccessivo"
Immagine box news Serie C Da un anno all'altro: l'ottobre nero di De Luca. Due esoneri dal Picerno in questo mese dell'anno
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: salta anche Picerno. Esonerato De Luca
Immagine box news Serie C Picerno-De Luca, ecco la nuova separazione: il tecnico è stato esonerato dal club
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava
Immagine box news Pronostici Pronostico Napoli-Bodo/Glimt, gli azzurri non possono più sbagliare
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, si chiude la terza giornata: tre sfide in programma
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo del “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
20 ottobre 2013, poker della Fiorentina alla Juventus in un tempo. Prima sconfitta per Conte
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 7ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi