Braglia: "Lazio, è incredibile come Gattuso abbia ricostruito lo spogliatoio"

A Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia, che è partito dall'errore di Martinez contro il Bologna: "E' un buon portiere, all'Inter ci sta bene nonostante l'opinione publica dica di no. Quello nell'ultima partita è un errore tecnico. I compagni non lo aiutano, lo ripeto. Sono errori che fanno spesso anche altri portieri. Spetta solo a Martinez confermare nel tempo la sua validità".

Lazio, quali i tre giocatori rivalutati da Gattuso?

"Per me questo momento della Lazio è dovuto al momento di tutti. Il grande lavoro Gattuso lo ha fatto con tutti. Era uno spogliatoio distrutto, non è stato facile, anche per via delle vicissitudini societarie. Il fatto che ci sia riuscito a ricostruire lo spogliatoio è incredibile. E la metto la Lazio nella lotta Scudetto, visto lo stato d'animo del gruppo. Poi il campionato è ancora lungo, ma ora dobbiamo metterla. E ci sta che con una partita a settimana possa dare fastidio alle altre".

Cosa chiederebbe a Lotito per una tregua?

"Un aumento di capitale".

Juve, per il futuro meglio Conte o Inzaghi?

"Io sceglierei Conte, deve vincere subito la Juve, non può aspettare. In prospettiva Inzaghi, ma la Juve deve vincere subito e serve un allenatore di spessore".