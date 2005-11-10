"Spalletti rimarrà fino a fine anno, ma sia che si qualifichi per la Champions che non lo faccia, è già chiaro cosa vuole fare la società". Lo ha detto Simone Braglia, intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. Insomma cambio in sella alla panchina bianconera in estate: "E' in atto un altro aumento di capitale, che serve per rifinanziare una società per poi far fronte l'estate prossima a nuove spese. Secondo me la Juve cambierà nettamente l'estate prossima".

Giusto tenere Spalletti se si vince l'EL?

"Credo che ci sono troppi segnali di cambiamento. E' vero che Carnevali è poco propenso a cambiare, ma è vero anche che c'è uno spogliatoio che non è del tutto con il tecnico. Manca un feeling, per fare certi risultati serve un uomo forte e servirebbe uno così per tornare ad avere quegli stimoli per cercare di vincere di nuovo".

Milan, partita delicata con il Frosinone:

"E' un Frosinone temibile, anche con le big, ma è anche un Milan diverso da quello visto a inizio campionato. E' una partita per rientrare nella lotta Scudetto".

L'Inter potrebbe andare su Alisson. Che ne pensa?

"Se fosse vero, vuol dire che hanno già fatto fuori Martinez. Se te ne esci neanche a metà campionato con questi nomi, pensando già all'estate, vuol dire che non si ha più fiducia nel portiere titolare. Non discuto il valore di Alisson, ma la strategia. Non avrei detto una cosa del genere. Se è uscita la notizia, da qualche parte è arrivata. E' una cosa che può destabilizzare questa".