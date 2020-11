Brighi: "Il Milan sta bene, per Tonali normale qualche panchina. Giusto aspettarlo"

Matteo Brighi, ex centrocampista di Parma, Bologna e Juventus, ha parlato così del centrocampo del Milan ai microfoni di Sky, in particolare del giovane Tonali: "Bennacer e Kessie stanno facendo benissimo, normale che Tonali parta dietro a loro. E' giusto comunque aspettarlo, Pioli è l'uomo giusto per farlo crescere. Il Milan sta bene, si vede che si diverte in campo, anche chi gioca poco si fa trovare sempre pronto".