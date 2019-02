Cagliari, 22 convocati per l'Inter: ci sono Cacciatore e Thereau

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 22 i calciatori convocati da Rolando Maran, allenatore del Cagliari, per la sfida di domani contro l'Inter. Ci sono Thereau e Cacciatore, rientra Joao Pedro dalla squalifica, out Deiola anche lui per squalifica.

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno.

Difensori: Pellegrini, Cacciatore, Pisacane, Padoin, Lykogiannis, Ceppitelli, Leverbe, Srna.

Centrocampisti: Bradaric, Cigarini, Oliva, Barella, Ionita, Faragò

Attaccanti: Joao Pedro, Pavoletti, Despodov, Doratiotto, Thereau.